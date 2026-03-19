Nel prossimo fine settimana il tempo sarà caratterizzato da condizioni variabili, con momenti di sole alternati a piogge improvvise. Le previsioni indicano che le temperature rimarranno inferiori alla media stagionale, creando un quadro meteorologico instabile. Durante i giorni successivi si assisterà a continue oscillazioni tra fenomeni di pioggia e schiarite improvvise, segnando l’arrivo della primavera con un meteo imprevedibile.

Il prossimo weekend segnerà l’ingresso della primavera, ma il meteo non sarà clemente. Stando alle più recenti previsioni, il cielo oscillerà pericolosamente tra rovesci improvvisi, seguiti da schiarite altrettanto improvvise. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. sabato sarà segnato da qualche raggio di sole, accompagnato da una forte instabilità che si farò sentire soprattutto al Nord. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità che sarà un assaggio del peggioramento che si registrerà verso sera, portando perfino la neve sulle Alpi. Al Centro il clima sarà più stabile, con temperature più miti ma pur sempre variabili. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Meteo, nel weekend ci sarà sole a intermittenza, piogge e ancora temperature sotto la media

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