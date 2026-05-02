Il meteo a Roma e nel resto del paese per il 2 maggio 2026 alle 19:15 mostra condizioni di cielo coperto al nord e nel centro. Al mattino, diverse aree del nord si sono presentate con nuvole dense. Le previsioni indicano che nel pomeriggio le condizioni sono rimaste generalmente grigie, con possibili piogge sparse. La temperatura si attesta intorno ai valori tipici di questa stagione, con venti moderati che soffiano da nord.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino c'è ricoperti tra Liguria Piemonte Valle d'Aosta terreno altrove al pomeriggio nuvolosità in estensione Lombardia ed emilia-romagna ma senza fenomeni associati in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con molte nubi in transito al centro cieli in prevalenza soleggiati sia mattino che al pomeriggio in serata e nottata attese velature in transito tra Toscana Umbria e Lazio ma senza fenomeni associati al sud cieli sereni o il più poco nuvolosi specie la Sardegna Nel corso delle ore di urne in serata e nottata Non sono previsti cambiamenti.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 02-05-2026 ore 19:15

Ces monuments français qui fascinent : le classement 2022 - MG

Notizie correlate

Meteo Roma del 02-05-2026 ore 06:15meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino c'è ricoperti sulle regioni occidentali con deboli precipitazioni apertura...

Meteo Roma del 05-03-2026 ore 19:15meteo e ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nebbie e nubi basse su coste...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate; Meteo Roma, bomba d'acqua sulla Capitale e traffico rallentato. Quanto durerà il maltempo?; Meteo a Roma, pioggia e calo delle temperature. Ma le previsioni migliorano per il 25 aprile: sole e caldo; Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate.

Meteo Roma del 02-05-2026 ore 19:15meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino c'è ricoperti tra Liguria Piemonte Valle d'Aosta terreno ... romadailynews.it

Meteo Roma – Tempo primaverile sulla capitale con tanto sole e temperature in ripresaBuon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata da un nuovo rinforzo del campo d’alta pressione responsabile di condizioni meteo stabili e con ... centrometeoitaliano.it

Buongiorno, buona festa della Liberazione #segnalazionimeteoromaeprovincia #meteo #pertuttiquellichevoglionolanevearoma #roma #primavera2026 #neve #primavera #nevearoma #analisimodelli #temporali #25aprile2026 #festadellaliberazione #fest - facebook.com facebook