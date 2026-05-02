Meteo Roma del 02-05-2026 ore 06 | 15

Alle prime ore del mattino, le previsioni indicano cieli ricoperti sulle regioni del Nord, con condizioni atmosferiche che persisteranno durante la giornata. Le temperature sono previste in lieve aumento e il cielo sarà prevalentemente coperto, con possibilità di precipitazioni sparse in alcune aree. Le condizioni del tempo influenzeranno le attività diurna, e si consiglia di seguire gli aggiornamenti meteorologici per eventuali variazioni.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino c'è ricoperti sulle regioni occidentali con deboli precipitazioni apertura Nordest al pomeriggio maggiori spazi di sereno con ancora addensamenti irregolari tra Piemonte e Valle D'Aosta in serata e nottata e si rinnovano condizioni di tempo tutto come assenza prevalente di nuvolosità al centro al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazioni sparse sul Medio Adriatico un pomeriggio graduali schiarite da nord conistabile sul medio basso Lazio in serata e nottata residue precipitazioni sul Lazio stavi dalle prove concedi del tutto sereno al sud e sulle isole al...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 02-05-2026 ore 06:15 The ULTIMATE Mykonos Island Tour (Hidden Gems & Famous Spots!) Notizie correlate Meteo Roma del 05-03-2026 ore 06:15meteo per ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutta la regione con nebbie e nubi basse su coste... Meteo Roma del 01-05-2026 ore 06:15meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino cieli coperti sulle regioni nord-occidentali con deboli precipitazioni... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate; Meteo Roma: martedì instabilità, poi migliora per il ponte del 1° maggio, ma il clima resta fresco; Meteo a Roma, pioggia e calo delle temperature. Ma le previsioni migliorano per il 25 aprile: sole e caldo; Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate. Meteo Roma del 02-05-2026 ore 06:15meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino c'è ricoperti sulle regioni occidentali con deboli precipitazioni apertura ... romadailynews.it Meteo, 2-3 maggio con sole e tempo stabile: le previsioniAlta pressione in rinforzo con aumento delle temperature e venti ancora instasi. La prossima settimana fasi piovose. Le previsioni meteo del 2-3 maggio ... meteo.it Meteo a Roma: le previsioni del tempo per il ponte del Primo Maggio ift.tt/VMd7K9a x.com Buongiorno, buona festa della Liberazione #segnalazionimeteoromaeprovincia #meteo #pertuttiquellichevoglionolanevearoma #roma #primavera2026 #neve #primavera #nevearoma #analisimodelli #temporali #25aprile2026 #festadellaliberazione #fest - facebook.com facebook