Alle 19:15 del 5 marzo 2026, le previsioni del tempo per Roma indicano condizioni di cielo sereno e temperature in lieve aumento rispetto alle giornate precedenti. La giornata si è mantenuta stabile senza particolari variazioni nel corso del pomeriggio, con venti deboli provenienti da nord. La situazione meteorologica non presenta segnali di pioggia o maltempo nelle prossime ore.

meteo e ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nebbie e nubi basse su coste pianura e sole prevalente altrove al pomeriggio poche variazioni con ancora molto nuvolosità basta e locali schiarite in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nebbie basse specie lungo la Pianura Padana al centro al mattino tempo asciutto con Cieli poco e regolarmente coperti nubi basse lungo le regioni adriatiche al pomeriggio a te schiarite sulle regioni tirreniche tempo invariato altrove installato in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 05-03-2026 ore 19:15

