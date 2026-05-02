Meteo | Previsioni per domenica 3 maggio

Per domenica 3 maggio, le previsioni indicano cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi a Modena, senza segnalare precipitazioni durante tutta la giornata. Le condizioni meteorologiche rimangono stabili e senza variazioni significative nel corso della giornata.

A Modena domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3141m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Il meteo per domenica 3 maggio

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