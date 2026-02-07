Meteo | Previsioni per domenica 8 febbraio

Domani a Modena il cielo si presenterà con nuvole sparse e qualche schiarita, senza pioggere. Le temperature si manterranno tra i 7 e i 12 gradi, con uno zero termico a circa 1600 metri. Una giornata abbastanza tranquilla, senza particolari variazioni di clima.

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1617m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sui litorali nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Domenica 1 febbraio a Modena il cielo si presenta con nubi sparse e qualche schiarita.

Oggi in Campania il tempo si mantiene abbastanza variabile.

ISOLA TERRA NOSTRA METEO ..PREVISIONI msabato 7 domenica 8 lunedi 9 febbraio METEO nuvoloso con possibile schiarimenti durante il pomeriggio TEMPERATURA : clima nella media stagionale ISOLA CAPO RIZZUTO CALABRIA Isola Terra Nostra # facebook