Honor punta sui robot | umanoidi ma anche nello smartphone

Durante il Mobile World Congress 2026, Honor ha presentato la sua strategia di trasformazione tecnologica chiamata Alpha Plan, che si basa su tre elementi principali: Alpha Phone, Alpha Store e Alpha Lab. L’azienda ha annunciato inoltre l’intenzione di sviluppare robot umanoidi e di integrare nuove funzionalità nei suoi smartphone, puntando a innovare sia nel settore mobile che nell’ambito dei robot.

(Adnkronos) – In occasione del Mobile World Congress 2026, Honor ha tracciato la rotta per la propria trasformazione tecnologica attraverso l'evoluzione dell'Alpha Plan, una strategia strutturata sui tre pilastri Alpha Phone, Alpha Store e Alpha Lab. La visione presentata a Barcellona, definita Augmented Human Intelligence, mira a superare il tradizionale concetto di software reattivo per approdare a un'integrazione fisica e sensoriale tra uomo e macchina. Secondo quanto dichiarato dal CEO James Li, l'obiettivo del marchio è coniugare quoziente intellettivo ed emotivo, trasformando la ricerca avanzata in esperienze reali capaci di rispondere con empatia alle necessità dell'utente, semplificando la complessità tecnologica attraverso l'hardware intelligente.