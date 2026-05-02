Meta Catania rimonta da capolista | pareggio d’oro e primato definitivo

Da cataniatoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Meta Catania, prima in classifica, ha ottenuto un pareggio importante contro la squadra al secondo posto. La partita si è conclusa con un risultato che permette alla squadra di mantenere il primato nel campionato. La squadra ha affrontato la partita con determinazione e ha trovato il gol decisivo grazie alle segnature di Carmelo Musumeci e Maurizio Silvestri.

Un pareggio che ha il sapore della vittoria, costruito con carattere, nervi saldi e due firme pesantissime: Carmelo Musumeci e Maurizio Silvestri. La Covei Meta Catania Bricocity chiude la regular season con un emozionante 4-4 sul campo dello Sporting Sala Consilina, conquistando il primo posto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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