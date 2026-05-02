Meta Catania rimonta da capolista | pareggio d’oro e primato definitivo

Meta Catania, prima in classifica, ha ottenuto un pareggio importante contro la squadra al secondo posto. La partita si è conclusa con un risultato che permette alla squadra di mantenere il primato nel campionato. La squadra ha affrontato la partita con determinazione e ha trovato il gol decisivo grazie alle segnature di Carmelo Musumeci e Maurizio Silvestri.

Un pareggio che ha il sapore della vittoria, costruito con carattere, nervi saldi e due firme pesantissime: Carmelo Musumeci e Maurizio Silvestri. La Covei Meta Catania Bricocity chiude la regular season con un emozionante 4-4 sul campo dello Sporting Sala Consilina, conquistando il primo posto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Meta Catania da capolista vera: rimonta da campioni a Genzano e dodicesima vittoria stagionale Leggi anche: Meta Catania travolge l’Active Network: 6-1 e fuga da capolista Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La Meta Catania vince in rimonta sul campo della L84 e resta sola in vetta; Serie A KINTO, Meta Catania e L84 a segno. Pari Feldi. Sandro Abate ai playoff col 2-2. Came, blitz e salvezza! Vincono Mantova e Cosenza; Torino, scandalo nel futsal: pugno in faccia al brasiliano della Meta Catania Bocao. Il video; Passione Futsal – Meta Catania si riprende la vetta nello scontro diretto. Meta Catania, rimonta da capolista: pareggio d’oro e primato definitivoSotto 4-1, la Meta Catania tira fuori orgoglio e qualità: doppietta di Silvestri e magia di Carmelo Musumeci per un 4-4 che vale il primo posto e il vantaggio campo nei playoff scudetto ... cataniatoday.it La Meta Catania vince in rimonta sul campo della L84 e resta sola in vettaVittoria pesante in chiave classifica per la Meta Catania, che espugna il campo della L84 con un successo in rimonta per 2-1 e si prende la vetta solitaria del campionato di Serie A di futsal. cataniatoday.it Sporting Sala Consilina - Covei Meta Catania Bricocity Centro Sportivo Meridionale, San Rufo Ore 18:00 Diretta su YouTube al link https://www.youtube.com/live/VLa5Pww6T9ois=gMXzWiXrtpuvJk40 - facebook.com facebook Calcio a 5, triplete della #MetaCatania che conquista pure la Coppa Divisione. La formazione di Juanra riempie l’ennesimo posto della bacheca a pochi giorni dalla conquista della Coppa Italia @TgrRai #IoSeguoTgr x.com