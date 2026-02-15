Meta Catania da capolista vera | rimonta da campioni a Genzano e dodicesima vittoria stagionale

Meta Catania ha conquistato una vittoria importante a Genzano, dimostrando la sua forza e determinazione. La squadra ha recuperato dallo svantaggio e ha concluso la partita con un risultato convincente, assicurandosi così la dodicesima vittoria nel campionato. Questa vittoria rafforza la posizione di leadership della squadra in classifica, mantenendo vivo il sogno di un’altra stagione di successi.

Finisce con l'ennesima vittoria costruita con carattere e maturità. Dodici successi, primato consolidato e la sensazione che questa squadra sappia quando accelerare e quando controllare La capolista non sbaglia spartito e suona ancora la sua sinfonia lontano da casa. La Covei Meta Catania Bricocity espugna Genzano, infila la dodicesima vittoria stagionale e resta saldamente in vetta alla Serie A. Tre punti pesantissimi, scolpiti in un secondo tempo da squadra campione d'Italia. La gara è viva fin dalle prime battute. Il Genzano Calcio a 5 gioca senza timori, aggredisce, sfrutta qualche esitazione nelle scalate difensive etnee e trova nell'ex Leo Brunelli una spina costante sul lato destro. Ancora vittoria e super colpo esterno della Covei Meta Catania Bricocity che sbanca anche Genzano e mette dentro tre punti pesantissimi grazie ad un secondo tempo perfetto. Partita bella e intensa. Genzano c'è, gioca e mette in difficoltà una Covei Meta Cat