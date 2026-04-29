Meta Catania travolge l’Active Network | 6-1 e fuga da capolista

La Meta Catania ha battuto l’Active Network con un punteggio di 6-1, rafforzando la propria posizione di testa in classifica. La partita si è conclusa con una netta vittoria, dimostrando la superiorità della squadra in campo e una performance molto precisa. L’incontro si è svolto senza particolari sforzi per la squadra vincente, che ha controllato il gioco dall’inizio alla fine.

Una vittoria che suona come una dichiarazione d’intenti, forte e chiarissima. La Meta Catania si impone con un netto 6-1 sull’Active Network e consolida il proprio ruolo di capolista con una prestazione autoritaria, quasi orchestrale nella sua precisione.Il match si accende subito nei primi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Meta Catania da capolista vera: rimonta da campioni a Genzano e dodicesima vittoria stagionale Calcio a 5: Meta Catania in fuga in Serie A. Stop della Feldi EboliLa 19esima giornata della stagione regolare della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 è ufficialmente andata in archivio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Calcio a 5: Meta Catania, è tuo lo scontro diretto in Serie A! Bene Roma e Sporting Sala Consilina; Passione Futsal – Meta Catania si riprende la vetta nello scontro diretto; Meta Catania vince a Leinì: L84 ko, vetta solitaria a due turni dalla fine; Serie A Futsal, 26ª giornata: pioggia di gol e verdetti pesanti, L84 travolgente. Covei MetaCatania Bricocity, una vittoria mai in discussione: Podda bussa tre volte, Active Network kappaò #SerieAFutsal - facebook.com facebook