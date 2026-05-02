Mestre assalto anarchico ai gazebo di FdI | ecco cos' è la sinistra

Da liberoquotidiano.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mestre, un gruppo di anarchici ha tentato di assaltare un gazebo di Fratelli d'Italia allestito in vista delle prossime elezioni comunali. L'episodio si è verificato nel corso di un'azione che ha coinvolto alcuni manifestanti, senza riportare danni o feriti. La polizia è intervenuta per bloccare l'evento e garantire l'ordine pubblico. La situazione è stata gestita senza ulteriori complicazioni.

A Mestre tentato assalto di un gruppo di anarchici a un gazebo di Fdi allestito in vista delle imminenti elezioni comunali. "Una manifestazione per difendere un detenuto al 41bis come Alfredo Cospito e magari colpire, nel cuore di Mestre, in una Piazza Ferretto gremita di famiglie, bambini e cittadini, il gazebo elettorale di Fratelli d'Italia. È questo il concetto di 'democrazia' delle peggiori sinistre: quelle che, incapaci di confrontarsi, scelgono ancora una volta la violenza contro le persone, le istituzioni e la società civile, trasformandola nel loro unico linguaggio. Per questo vanno fermati ", commenta il senatore Raffaele Speranzon, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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