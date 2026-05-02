Mestre assalto anarchico ai gazebo di FdI | ecco cos' è la sinistra

A Mestre, un gruppo di anarchici ha tentato di assaltare un gazebo di Fratelli d'Italia allestito in vista delle prossime elezioni comunali. L'episodio si è verificato nel corso di un'azione che ha coinvolto alcuni manifestanti, senza riportare danni o feriti. La polizia è intervenuta per bloccare l'evento e garantire l'ordine pubblico. La situazione è stata gestita senza ulteriori complicazioni.

A Mestre tentato assalto di un gruppo di anarchici a un gazebo di Fdi allestito in vista delle imminenti elezioni comunali. "Una manifestazione per difendere un detenuto al 41bis come Alfredo Cospito e magari colpire, nel cuore di Mestre, in una Piazza Ferretto gremita di famiglie, bambini e cittadini, il gazebo elettorale di Fratelli d'Italia. È questo il concetto di 'democrazia' delle peggiori sinistre: quelle che, incapaci di confrontarsi, scelgono ancora una volta la violenza contro le persone, le istituzioni e la società civile, trasformandola nel loro unico linguaggio. Per questo vanno fermati ", commenta il senatore Raffaele Speranzon, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mestre, assalto anarchico ai gazebo di FdI: ecco cos'è la sinistra Notizie correlate Gli anarchici tentano l’assalto al gazebo di FdI inneggiando a Cospito e alle foibe. La destra risponde con l’Inno di Mameli (Video)Al grido di «Fuori Alfredo dal 41 bis» e inneggiando alle foibe, a Mestre un gruppo di anarchici ha tentato un assalto a un gazebo di FdI allestito... “Meloni appesa”, ferocia anarchica a Bologna tra minacce di morte, cappi stilizzati e assalto a una sede di FdI. Dov’è la sinistra?Anche oggi il confronto democratico lo rimandiamo a domani: «Meloni appesa», si legge su un muro di Via Beolco, nel quartiere San Donato-San Vitale... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Meloni vola: il sondaggio che fa tremare la sinistra. Chi crolla in 7 giorni | Libero Quotidiano.it; Sondaggio Supermedia, FdI primo partito. Ma... ecco cosa cambia in 2 settimane | Libero Quotidiano.it; Superbonus, la Corte dei Conti condanna il M5s: il colpo di grazia a Conte | Libero Quotidiano.it. Mestre, antagonisti e anarchici assaltano un gazebo di centrodestra: Dovete morireIl corteo era aperto da uno striscione con scritto No al 41bis. Alfredo Cospito Libero. Gli anarchici hanno iniziato a urlare cori intimidatori fascisti, dovete morire ... ilgiornale.it Anarchici tentano l'assalto al gazebo di FdI in piazza Ferretto per Cospito VIDEOA Mestre tentato assalto di un gruppo di anarchici a un gazebo di Fratelli d'Italia allestito in vista delle imminenti elezioni comunali. «Una manifestazione per difendere un detenuto ... ilgazzettino.it OPINIONI | Il caso di studentesse di Mestre a cui una professoressa ha tagliato una ciocca di capelli riporta al centro del dibattito pubblico una questione: la qualità del rapporto tra docenti e ragazzi - facebook.com facebook A Mestre, sulla terraferma venezia, ha aperto Circuit, luogo che parla di arte digitale e nuovi media, ma anche di futuro e di critica dell'esistente x.com