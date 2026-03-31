A Bologna, nel quartiere San Donato-San Vitale, un messaggio scritto su un muro riporta la frase “Meloni appesa”. Contestualmente, si sono verificati atti di vandalismo contro una sede politica di centrodestra, con danneggiamenti e minacce di morte. Sono stati trovati anche cappi stilizzati disegnati sui muri. La situazione si inserisce in un quadro di tensione crescente, che coinvolge anche altri episodi di intimidazione.

Anche oggi il confronto democratico lo rimandiamo a domani: « Meloni appesa », si legge su un muro di Via Beolco, nel quartiere San Donato-San Vitale della “Dotta”. E a fianco, tanto per essere un minimo bipartisan, un altro messaggio simile è rivolto al sindaco della città, il dem Matteo Lepore, e a due suoi assessori: Daniele Ara (Scuola) e Matilde Madrid (Politiche Sociali). In questo caso le intimidazioni recitano: «Ara, Madrid, Lepore lx primx della lista», con tanto di “x” inclusiva. Un’inclusività di facciata che stona drammaticamente con la ferocia dei messaggi. E ancora: «Free Pillo», in riferimento al Pilastro, il quartiere popolare nel mirino degli antagonisti per la decisione del Comune di realizzarci il Muba, ovvero il Museo per i Bambini il cui cantiere è già stato assaltato da centri sociali ed eco-vandali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Meloni appesa”, ferocia anarchica a Bologna tra minacce di morte, cappi stilizzati e assalto a una sede di FdI. Dov’è la sinistra?

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