A Messina, i rappresentanti di Noi Moderati annunciano il loro sostegno alla candidatura di Marcello Scurria come sindaco. La decisione si inserisce all’interno del centrodestra, evidenziando un orientamento orientato alla qualità e al lavoro sul territorio. La scelta mira a differenziarsi da altre forze politiche che puntano su liste con molti candidati, preferendo un approccio più mirato e concreto.

Noi Moderati di Messina scelgono di sostenere la candidatura a sindaco di Marcello Scurria, inserendosi nel contesto del centrodestra con un approccio basato su serietà e lavoro territoriale. La decisione politica arriva in un momento di forte tensione elettorale nella città siciliana. Il gruppo punta a distinguersi attraverso una strategia che privilegia la qualità dei candidati rispetto alla quantità dei nomi presenti nelle liste. Il movimento intende operare con misura, evitando le derive polemiche che caratterizzano l’attuale clima della campagna messinese, focalizzandosi su un impegno concreto svolto a contatto con i cittadini. La sfida tra numeri e credibilità politica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, Scurria sfida le liste da 1000 nomi: punta sulla qualità

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