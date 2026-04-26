A Messina, Marcello Scurria ha segnalato il mancato riconoscimento delle firme necessarie per la presentazione delle liste del movimento Sud chiama Nord. La questione riguarda il blocco delle firme, che potrebbe compromettere la partecipazione della lista alle prossime elezioni. La denuncia è stata fatta pubblicamente, evidenziando il problema che potrebbe influenzare la candidatura del gruppo.

? Cosa sapere A Messina Marcello Scurria denuncia il blocco delle firme per le liste Sud chiama Nord.. Il candidato propone assistenza a Federico Basile per evitare l'esclusione delle liste dal voto.. A Messina, il candidato sindaco Marcello Scurria ha denunciato un grave rischio per la tenuta democratica dopo che la mancata raccolta delle firme per le liste di Sud chiama Nord ha scatenato forti tensioni tra i candidati e i cittadini. L’atmosfera nelle strade della città è cambiata bruscamente in queste ore, passando dalla normale fermentazione elettorale a un clima di incertezza e preoccupazione. Il problema nasce da una questione burocratica che però tocca le corde più profonde della partecipazione politica: l’impossibilità di validare le sottoscrizioni necessarie per presentare le liste del gruppo Sud chiama Nord.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, crisi nelle liste: Scurria denuncia il rischio per il voto

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