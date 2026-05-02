Messina Rinascita presenta il programma e gli assessori di Sciacca

A Messina, il movimento Rinascita ha presentato il nuovo programma e i nomi degli assessori scelti da Sciacca. Durante l’evento, sono state annunciate le deleghe che il sindaco deciderà di seguire direttamente. Sono stati inoltre ufficializzati i nominativi degli assessori designati dalla lista Rinascita, con alcuni di loro già noti in ambito locale. La presentazione si è svolta alla presenza di rappresentanti del movimento e di alcuni cittadini.

? Cosa scoprirai Quali deleghe specifiche deciderà di gestire personalmente Gaetano Sciacca?. Chi sono i nomi degli assessori designati dalla lista Rinascita?. Come influirà il ricorso di Angelo Giorgianni sul percorso elettorale?. Perché la decisione del TAR del 5 maggio blocca la lista?.? In Breve Incontro domani alle 17:30 presso il comitato di via Giordano Bruno.. Partecipazione di Angelo Giorgianni e del rappresentante PCI Renato De Luca.. Il TAR analizzerà il ricorso per la sospensiva il 5 maggio.. Gaetano Sciacca illustrerà le deleghe personali e la struttura della giunta.. Domani alle 17:30, nel comitato di via Giordano Bruno all’angolo con via Nino Bixio, la lista Rinascita Messina presenterà il programma elettorale e i nomi degli assessori designati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, Rinascita presenta il programma e gli assessori di Sciacca Notizie correlate Messina, Sciacca lancia Rinascita: 31 candidati e 7 assessori esperti? Cosa sapere Gaetano Sciacca presenta a Messina la lista Rinascita con 31 candidati e 7 assessori. Leggi anche: Rinascita Messina candida sindaco Gaetano Sciacca, l'ex cinquestelle ci riprova Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni 2026, lista Rinascita Messina: tutti i candidati al consiglio comunale; Amministrative Messina, Sciacca presenta la lista Rinascita, ecco la squadra di assessori: focus su viabilità e villaggi; INTERVISTA Sciacca a Radio Taormina Tv: Competenza tecnica e partecipazione per la rinascita di Messina; Ecco la squadra del candidato a sindaco di Rinascita Messina, Gaetano Sciacca. Amministrative 2026 Messina. La lista Rinascita Messina per Sciacca SindacoPresentata a Palazzo Zanca la lista Rinascita Messina per Sciacca Sindaco con candidato sindaco Gaetano Sciacca. Gli assessori designati sono ... 98zero.com Elezioni Messina, Scurria e Sciacca presentano la candidatura. Centrodestra con 4 donne in giuntaAdesso si inizia a far sul serio. La presentazione delle liste è il punto di non ritorno per qualsiasi candidatura . A poco più di 24 ore dalla scadenza dei ... rtp.gazzettadelsud.it Una spiaggia piena, una Messina che trascorre il Primo Maggio nella splendida cornice di Capo Peloro! Io e Cateno De Luca appena arrivati siamo stati subito travolti dell’energia unica dei giovani! Vi aspettiamo alle 19 al comizio al lido La Punta Beach club! - facebook.com facebook Buongiorno, ci troviamo a Messina e vorremmo presentarvi una delle denominazioni elettorali più notevoli di sempre: Guitto Azzurra detta Crisafi o Azzurra o Azura o Azurra o Azzura o Assunta o Aurora o Gutto o Gitto o Gotto o Giotto o Quitto o Qutto. #candida x.com