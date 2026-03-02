Rinascita Messina candida sindaco Gaetano Sciacca l' ex cinquestelle ci riprova
Rinascita Messina ha annunciato la candidatura di Gaetano Sciacca come suo candidato sindaco. Sciacca, ex rappresentante del Movimento Cinquestelle, aveva dichiarato in passato di non voler riprendere l’attività politica, preferendo invece dedicarsi ai comitati civici come il gruppo 3S. Tuttavia, giovedì prossimo presenterà ufficialmente la sua candidatura, segnando un nuovo passo nel panorama locale.
Gaetano Sciacca, ex candidato sindaco del movimento Cinquestelle, ci riprova. Nonostante le dichiarazioni dei mesi scorsi di non voler tornare alla politica attiva dopo le elezioni 2018 ma di impegnarsi soltanto da esponente dei comitati civici (tra gli altri il gruppo 3S) giovedì prossimo sarà. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Comunali, giovedì la presentazione del candidato sindaco di Rinascita MessinaGiovedì 5 Marzo alle ore 17.00 nella Sala Multimediale dell’Istituto dei Padri Rogazionisti di Cristo Re in Viale Principe Umberto 89 (primo piano), il movimento civico Rinascita Messina presenterà il ... strettoweb.com
Amministrative 2026, Rinascita Messina rompe gli indugi: giovedì l’annuncio del candidato sindacoIl mosaico delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio inizia a comporsi. Il movimento civico Rinascita Messina ha rotto gli indugi convocando una conferenza stampa per giovedì 5 marzo, ... messina.gazzettadelsud.it
