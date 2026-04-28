Messina Sciacca lancia Rinascita | 31 candidati e 7 assessori esperti

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Messina, Gaetano Sciacca ha presentato ufficialmente la lista Rinascita, composta da 31 candidati e 7 assessori con esperienza. La candidatura di Sciacca si inserisce in un panorama politico che vede anche la presenza di una lista unica proposta da Lillo Valvieri. La presentazione si è svolta in un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sui programmi o le strategie.

? Cosa sapere Gaetano Sciacca presenta a Messina la lista Rinascita con 31 candidati e 7 assessori.. La proposta di Sciacca si confronta con la lista unica di Lillo Valvieri.. Gaetano Sciacca ha presentato ufficialmente a Palazzo Zanca la lista Rinascita Messina, schieramento composto da 31 candidati al consiglio comunale che sostiene la sua corsa per la carica di sindaco nelle elezioni di maggio. L’annuncio è avvenuto in un clima di forte partecipazione politica, dove il candidato ha voluto sottolineare come l’intera compagine sia stata strutturata prescindendo dal supporto di organizzazioni partitiche tradizionali, avendo superato autonomamente anche la fase necessaria per la raccolta delle firme.🔗 Leggi su Ameve.eu

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