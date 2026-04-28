Messina Sciacca lancia Rinascita | 31 candidati e 7 assessori esperti

A Messina, Gaetano Sciacca ha presentato ufficialmente la lista Rinascita, composta da 31 candidati e 7 assessori con esperienza. La candidatura di Sciacca si inserisce in un panorama politico che vede anche la presenza di una lista unica proposta da Lillo Valvieri. La presentazione si è svolta in un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sui programmi o le strategie.

? Cosa sapere Gaetano Sciacca presenta a Messina la lista Rinascita con 31 candidati e 7 assessori.. La proposta di Sciacca si confronta con la lista unica di Lillo Valvieri.. Gaetano Sciacca ha presentato ufficialmente a Palazzo Zanca la lista Rinascita Messina, schieramento composto da 31 candidati al consiglio comunale che sostiene la sua corsa per la carica di sindaco nelle elezioni di maggio. L’annuncio è avvenuto in un clima di forte partecipazione politica, dove il candidato ha voluto sottolineare come l’intera compagine sia stata strutturata prescindendo dal supporto di organizzazioni partitiche tradizionali, avendo superato autonomamente anche la fase necessaria per la raccolta delle firme.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, Sciacca lancia Rinascita: 31 candidati e 7 assessori esperti Notizie correlate Leggi anche: Rinascita Messina candida sindaco Gaetano Sciacca, l'ex cinquestelle ci riprova Elezioni 2026, lista "Rinascita Messina": tutti i candidati al consiglio comunaleGaetano Sciacca ha ufficializzato a Palazzo Zanca la presentazione della lista “Rinascita Messina”, schieramento a sostegno della sua candidatura a... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Messina Sciacca lancia la sfida | nasce la terza via elettorale; Messina scontro elettorale | Sciacca smentisce le accuse di Scurria. Sciacca: Una lista e 7 assessori per Rinascita Messina VIDEOMESSINA Gaetano Sciacca deposita la lista di Rinascita Messina a Palazzo Zanca. 31 candidati per il Consiglio comunale dopo aver raggiunto il traguardo significativo della raccolta firme senza strutt ... tempostretto.it Elezioni Messina, Scurria e Sciacca presentano la candidatura. Centrodestra con 4 donne in giuntaAdesso si inizia a far sul serio. La presentazione delle liste è il punto di non ritorno per qualsiasi candidatura . A poco più di 24 ore dalla scadenza dei ... rtp.gazzettadelsud.it Messina, Basile sul risanamento di Fondo Fucile: "intervento che restituisce dignità" - facebook.com facebook [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.3 ore 14:49 IT del 24-04-2026 a Costa Siciliana nord-orientale (Messina) Prof= 5.7 Km #INGV_45663162 x.com