A Messina, Previti ha deciso di sostenere Scurria, indicando una scelta che mira a consolidare il centrodestra nella gestione della città. La decisione riguarda anche il ruolo di rappresentanza e la direzione politica del gruppo di maggioranza, con implicazioni sulla continuità tecnica nei settori principali dell’amministrazione comunale. Restano da capire come questo passaggio influirà sulla composizione della giunta e sulla gestione delle questioni amministrative.

? Cosa scoprirai Come influirà il passaggio di Previti sulla gestione della giunta?. Chi garantirà la continuità tecnica nei settori chiave del Comune?. Perché questa mossa segna una rottura con le giunte precedenti?. Quali conseguenze avrà questo cambio di rotta sul voto messinese?.? In Breve Previti ha ricoperto ruoli nella giunta di Federico Basile e Cateno De Luca.. Elezioni comunali a Messina previste per i giorni 24 e 25 maggio.. L'ex vicesindaco sarà assessore designata nella squadra di Marcello Scurria.. La scelta segna discontinuità rispetto alla precedente gestione amministrativa messinese.. Il 24 e il 25 maggio prossimi, Messina si preparerà a decidere il proprio domani attraverso le urne per le elezioni comunali, con Carlotta Previti che ha confermato il sostegno al centrodestra guidato da Marcello Scurria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina: Previti sceglie Scurria, punta al centrodestra

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