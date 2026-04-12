Messina il caso Scurria | crisi al centrodestra e il rischio terzo posto

A Messina, le elezioni comunali stanno attirando l'attenzione a causa delle tensioni tra le forze politiche. Al centro della scena, il ruolo di un candidato sta influenzando gli equilibri tra i partiti di centrodestra. La situazione politica locale si sta definendo in un contesto in cui le alleanze e le strategie si stanno confrontando in vista del voto.

Le dinamiche che animano la corsa alle elezioni comunali di Messina vedono un Trischitta decisivo nel delineare gli equilibri tra le forze politiche in campo. Il presidente della commissione Ponte sullo Stretto, attualmente impegnato con la lista Sud chiama Nord, ha lanciato una sfida aperta al candidato del centrodestra Martcello Scurria, mettendo in luce fragilità strutturali all’interno della coalizione avversaria. L’equilibrio elettorale e il peso delle liste locali. Secondo quanto riferito da Trischitta, la tenuta politica di Martcello Scurria appare strettamente legata al sostegno della lista guidata da Genovese. Le proiezioni del candidato di Sud chiama Nord suggeriscono che, senza tale supporto, la posizione di Scurria sarebbe limitata al terzo posto nelle consultazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, il caso Scurria: crisi al centrodestra e il rischio terzo posto Messina, il centrodestra punta su Marcello Scurria per avviare il risanamento della cittàSarà Marcello Scurria, avvocato amministrativista, il candidato a sindaco del centrodestra per le elezioni comunali di Messina che si terranno a... Messina, il caso dei 513 milioni persi: Scurria attacca BasileIl dibattito a Messina ha preso una piega inaspettata durante l’incontro tenutosi al Palacultura, dove Marcello Scurria ha affrontato i temi cruciali...