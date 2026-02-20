Messina il centrodestra punta su Marcello Scurria per avviare il risanamento della città
Messina ha annunciato che Marcello Scurria sarà il candidato del centrodestra per le prossime elezioni comunali di maggio. La scelta deriva dalla necessità di affrontare le difficoltà finanziarie e amministrative della città, che da tempo richiedono interventi concreti. Scurria, avvocato specializzato in diritto amministrativo, ha già iniziato a raccogliere sostegno tra gli abitanti e i rappresentanti politici locali. La sua candidatura segna un passo deciso verso il cambiamento.
Sarà Marcello Scurria, avvocato amministrativista, il candidato a sindaco del centrodestra per le elezioni comunali di Messina che si terranno a maggio. La designazione di Scurria è avvenuta all’unanimità da parte di tutti i partiti e i movimenti vicini alla coalizione. In quota Forza Italia. Tutti i partiti vedono in Scurria «il candidato ideale per sfidare il sindaco uscente Federico Basile». Noto avvocato amministrativista in città, Scurria è stato incaricato sub commissario al risanamento nel 2023. Ha avuto diversi incarichi politici in vari partiti, nel 2018 è stato esperto dell’allora sindaco di Messina Cateno De Luca, poi presidente di Arisme, la società che si è occupata di risanamento.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Forza Marcello Scurria! Liberiamo Messina dalla dittatura e torniamo alla democrazia, quella vera! - facebook.com facebook