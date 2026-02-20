Messina ha annunciato che Marcello Scurria sarà il candidato del centrodestra per le prossime elezioni comunali di maggio. La scelta deriva dalla necessità di affrontare le difficoltà finanziarie e amministrative della città, che da tempo richiedono interventi concreti. Scurria, avvocato specializzato in diritto amministrativo, ha già iniziato a raccogliere sostegno tra gli abitanti e i rappresentanti politici locali. La sua candidatura segna un passo deciso verso il cambiamento.

Sarà Marcello Scurria, avvocato amministrativista, il candidato a sindaco del centrodestra per le elezioni comunali di Messina che si terranno a maggio. La designazione di Scurria è avvenuta all’unanimità da parte di tutti i partiti e i movimenti vicini alla coalizione. In quota Forza Italia. Tutti i partiti vedono in Scurria «il candidato ideale per sfidare il sindaco uscente Federico Basile». Noto avvocato amministrativista in città, Scurria è stato incaricato sub commissario al risanamento nel 2023. Ha avuto diversi incarichi politici in vari partiti, nel 2018 è stato esperto dell’allora sindaco di Messina Cateno De Luca, poi presidente di Arisme, la società che si è occupata di risanamento.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Messina, il centrodestra punta su Marcello Scurria per avviare il risanamento della città

