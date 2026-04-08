È stato presentato un nuovo progetto che integra il calcio e gli eSport nei reparti di strutture di cura. La Lega nazionale dilettanti della Federazione italiana calcio ha annunciato l’avvio dell’iniziativa, chiamata Vinciamo Insieme, durante un evento nella sede regionale. L’obiettivo è portare le attività sportive all’interno dei centri di cura, creando un campionato che coinvolga diverse discipline e promuova l’inclusione.

La Figc – Lega nazionale dilettanti ha presentato al Grattacielo della Regione Piemonte il programma Vinciamo Insieme, un’iniziativa che porta l’attività sportiva all’interno dei centri di cura. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Area di Responsabilità Sociale e il Dipartimento Lnd eSport. L’obiettivo è utilizzare il calcio, anche nella sua versione digitale, per favorire il benessere, le relazioni e l’integrazione di chi non può praticare sport in modo tradizionale. L’impatto sociale del calcio digitale nei reparti. Giancarlo Abete, in qualità di presidente della lega nazionale dilettanti, ha descritto questa operazione come un modello di infrastruttura sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calcio ed eSport nei reparti: nasce il campionato inclusivo

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