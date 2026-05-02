Calcio inclusivo con supporto di terapisti a Messina nasce Peloro Next Generation

A Messina è stato avviato un nuovo progetto sportivo dedicato ai bambini, chiamato Peloro Next Generation. Il progetto si propone di offrire un’attività calcistica accessibile a tutti, anche a quei bambini con esigenze particolari o maggiori difficoltà. A supporto di questa iniziativa, sono coinvolti terapisti che collaborano con gli allenatori per garantire un’esperienza inclusiva e sicura durante le attività sportive.

A Messina prende forma un nuovo progetto sportivo dedicato ai bambini: Peloro Next Generation.L’obiettivo principale del progetto è chiaro: creare una realtà sportiva aperta a tutti i bambini, anche coloro che presentano maggiori difficoltà o esigenze specifiche possano partecipare attivamente.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Calcio ed eSport nei reparti: nasce il campionato inclusivoLa Figc – Lega nazionale dilettanti ha presentato al Grattacielo della Regione Piemonte il programma Vinciamo Insieme, un’iniziativa che porta... Nasce il ‘condominio inclusivo’: servizi e autonomia per persone con disabilitàCasa Bottazzi apre le porte del suo ‘condominio inclusivo’, il progetto iniziato nel dicembre 2025, per creare un polo di servizi per persone con...