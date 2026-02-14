Messina le rivelazioni di De Luca | Basile poteva essere il candidato del centrodestra

De Luca ha accusato il centrodestra di aver stretto un accordo segreto per sostituire la giunta e candidare Basile, creando tensione nella città di Messina. Secondo le sue parole, l’intento sarebbe stato quello di escluderlo e favorire il suo rivale. La polemica si accende mentre le candidature per le prossime elezioni comunali si fanno sempre più chiare.

Messina, De Luca accusa il centrodestra: "Un patto per farmi saltare la giunta e candidare Basile". Messina è al centro di un acceso dibattito politico in vista delle comunali del 2027. Cateno De Luca, leader di "Sud chiama Nord", ha rivelato un tentativo, a suo dire, di condizionare l'amministrazione comunale con un patto che avrebbe visto il sindaco uscente, Federico Basile, sostenuto da un'ampia coalizione di centrodestra. L'iniziativa, secondo De Luca, prevedeva l'ingresso di assessori del centrodestra nella giunta messinese in cambio di un sostegno regionale. Il retroscena della presunta offerta.