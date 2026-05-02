Messa in sicurezza della Borgo Piave–Cisterna | un mese di lavori sulla strada provinciale

A partire da lunedì 4 maggio, sulla strada provinciale 16 tra Borgo Piave e Cisterna saranno avviati lavori di messa in sicurezza. Gli interventi, programmati dalla Provincia, dureranno circa un mese e interesseranno il tratto che va dal km 2+770 al km 6+710, attraversando i territori di Latina. Durante questo periodo, potrebbero verificarsi interruzioni o deviazioni del traffico lungo questa porzione della strada.

Lavori di messa in sicurezza sulla strada provinciale 16 Borgo Piave–Cisterna. Gli interventi, annunciati dalla Provincia, sono previsti a partire da lunedì 4 maggio; la durata stimata è di circa 30 giorni e il tratto interessato è quello tra il km 2+770 e il km 6+710, nei territori di Latina e.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Messa in sicurezza della Provinciale, strada chiusa a fasce orarie e traffico limitatoNella giornata di mercoledì 18 febbraio 2026 la Strada provinciale 18, diramazione per Ranzo, sarà interessata da importanti lavori di messa in... Leggi anche: Dalla Regione 500 mila euro per la messa in sicurezza della strada Provinciale della Valmalenco