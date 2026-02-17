Messa in sicurezza della Provinciale strada chiusa a fasce orarie e traffico limitato

La Provincia ha deciso di chiudere temporaneamente la Provinciale 18, la strada che collega Ranzo, per lavori di messa in sicurezza iniziati mercoledì 18 febbraio 2026. Durante i lavori, il traffico sarà limitato e saranno adottate fasce orarie per la circolazione, per garantire la sicurezza di chi attraversa il tratto. I lavori sono necessari per riparare alcune parti della carreggiata danneggiate dalle piogge recenti.

Nella giornata di mercoledì 18 febbraio 2026 la Strada provinciale 18, diramazione per Ranzo, sarà interessata da importanti lavori di messa in sicurezza che comporteranno una modifica temporanea della viabilità. L'intervento, programmato anche tenendo conto della sospensione delle attività scolastiche per le feste di Carnevale, riguarda l'installazione di una nuova barriera paramassi e la manutenzione di quelle già esistenti.Il tratto coinvolto è quello al chilometro 5,150, tra il bivio per Margone e l'abitato di Ranzo, un punto particolarmente delicato dal punto di vista geologico. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di piena sicurezza, sarà istituito un divieto di transito (ad eccezione dei mezzi di soccorso) nelle seguenti fasce orarie: Al di fuori di questi intervalli, e durante la pausa di metà giornata, la strada tornerà regolarmente percorribile.