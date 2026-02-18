Dalla Regione 500 mila euro per la messa in sicurezza della strada Provinciale della Valmalenco

La Regione Lombardia ha deciso di investire 500 mila euro per migliorare la sicurezza sulla strada Provinciale della Valmalenco, dopo diversi incidenti avvenuti negli ultimi mesi. Con questo finanziamento, si prevedono lavori di asfaltatura e installazione di nuovi segnali per ridurre i rischi per gli automobilisti. La decisione arriva in risposta alle richieste dei residenti e delle associazioni locali, preoccupati per le condizioni del manto stradale. La somma si aggiunge a un pacchetto più ampio di 6 milioni di euro destinati a 12 interventi di manutenzione straordinaria in tutta la regione.

Serviranno per il rifacimento dei muri di sostegno. Inizio e fine lavori quest'anno Regione Lombardia stanzia 6 milioni di euro per finanziare 12 interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade provinciali. Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi. Si tratta di lavori di riqualificazione stradale, adeguamento e allargamento delle carreggiate, miglioramento delle intersezioni, ripristino delle sedi stradali. Il provvedimento finanzia interventi in tutti i territori, assegnando 500.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Città di Castello, 400mila euro dalla Regione per la messa in sicurezza della strada Lerchi–Monte Santa Maria TiberinaLa Regione Umbria ha destinato 400mila euro al Comune di Città di Castello per interventi di messa in sicurezza della strada Lerchi–Monte Santa Maria Tiberina. Leggi anche: Da Regione Lombardia mezzo milione di euro per la messa in sicurezza della Provinciale 35 Bergamo-Nembro Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: STRADE PROVINCIALI: 500 MILA EURO DA REGIONE PER LA SP 54 E LA SP 62; Viabilità: dalla Regione 500 mila euro per la Bergamo-Nembro; Manutenzione strade: dalla Regione 500mila euro per il Comasco; Efficientamento dell’illuminazione pubblica. Online la graduatoria del bando da 14 milioni. L’assessore dei Lavori pubblici, Antonio Piu: Un aiuto agli Enti per far fronte alle spese energetiche. Dalla Regione 500mila euro per le strade provincialiRegione Lombardia ha destinato 500 mila euro alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali comasche, in particolare della sp 4, che da Gravedona conduce a Dosso del Liro, Peglio e Livo, del ... laprovinciadicomo.it Dalla Regione mezzo milione per interventi straordinari lungo la SP62 e la SP54Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale provinciale nel biennio 2026-2027 Micheli: Le risorse ci permettono di migliorare il livello di servizio di due strade fondamentali ... msn.com Continua la polemica Regione-sindacati per il rinnovo del contratto dei circa 13 mila dipendenti del Comparto unico, scaduto da oltre un anno. facebook