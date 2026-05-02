Mercedes 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Nel 2026, Mercedes-Benz propone in Italia una gamma di oltre venti modelli che includono berline, SUV, station wagon, coupé, roadster, monovolume di lusso e veicoli commerciali. I motori disponibili sono benzina, diesel mild-hybrid 48V, plug-in hybrid e l'intera gamma elettrica EQ. La presenza di diverse configurazioni e versioni permette ai clienti di scegliere tra una vasta offerta nel segmento premium.

Mercedes-Benz è il marchio premium con la gamma più vasta del mercato italiano: oltre venti modelli a listino tra berline, SUV, station wagon, coupé, roadster, monovolume di lusso e veicoli commerciali, con motori benzina, diesel mild-hybrid 48V, plug-in hybrid e l’intera famiglia elettrica EQ. Si parte da circa 35.000 € per la Classe A 180 e si arriva a oltre 200.000 € per la Classe G AMG. Vediamo modello per modello cosa propone Mercedes nel 2026 e quale conviene scegliere. Tutti i modelli Mercedes 2026 con prezzi. Modello Tipo Prezzo da Note Classe A compatta segmento C ~35.000 € 1.3 mild hybrid 48V CLA berlina-coupé EQ 56.665 € nuova generazione 250+ EQ Advanced CLA 350 4MATIC berlina-coupé EQ AWD 62.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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