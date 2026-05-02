Mercato Napoli Manna prepara cinque colpi | atteso un attaccante

Il mercato del Napoli si avvicina a una fase di cambiamenti con il direttore sportivo che sta organizzando cinque acquisti estivi. Le mosse principali riguardano l’arrivo di un attaccante, un centrocampista, un esterno offensivo destro, un terzino e un difensore centrale. Tra le priorità c’è la sostituzione di Lukaku con un nuovo attaccante, mentre altri ruoli sono ancora da definire. L’obiettivo è rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Giovanni Manna progetta una rivoluzione estiva per il Napoli con cinque innesti mirati. Il direttore sportivo azzurro ha individuato le priorità: un nuovo bomber al posto di Lukaku, un centrocampista, un esterno offensivo destro, un terzino e un difensore centrale. Manna e i cinque colpi: la strategia del Napoli. Secondo Nicolò Schira, la dirigenza napoletana ha già tracciato il percorso del mercato estivo. Cinque operazioni ben definite caratterizzeranno la sessione, ognuna con obiettivi chiari e ruoli specifici. Il direttore sportivo non agisce a caso: ogni movimento risponde a una necessità tattica precisa. Il centrocampista diventa cruciale considerando la situazione di Anguissa, mentre l’esterno offensivo destro completerà la batteria offensiva accanto ad Alisson.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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