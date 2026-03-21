CdS – la Juve prepara cinque colpi a zero in estate

La Juventus sta pianificando di rinforzare la rosa con cinque acquisti a parametro zero durante l’estate. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la squadra ha messo nel mirino alcuni giocatori pronti a svincolarsi a fine stagione. La strategia mira a rafforzare il roster senza sostenere costi di trasferimento. La lista dei potenziali arrivi sta generando molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

2026-03-20 09:43:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: La Juventus guarda alla lista dei prossimi parametro zero con particolare attenzione. Mai come in quest’estate ci sono profili molto interessanti in scadenza, in tutte le zone del campo. Luciano Spalletti vorrebbe cinque pedine di spessore per la prossima stagione: un portiere, un esterno a destra, un difensore, un centrocampista e un attaccante. Non sono pochi ma alzerebbero sensibilmente l’asticella di una squadra che probabilmente sarà all’anno uno dopo molte rifondazioni nelle ultime estati, quasi mai azzeccate. Detto che per il ruolo di numero uno in short list c’è Alisson Becker – pieno assenso dell’allenatore – con il Liverpool che ha utilizzato l’opzione per il rinnovo contrattuale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – la Juve prepara cinque colpi a zero in estate Articoli correlati Inter, Oaktree prepara l’estate: vertice con Marotta e ipotesi colpi clamorosiAll’Inter il clima attorno alla proprietà Oaktree Capital Management resta carico di scetticismo, ma qualcosa si muove sotto traccia. Mercato Juve, Spalletti chiaro con la dirigenza: ok il rinnovo, ma si aspetta questi colpi in estate. Il piano del misterdi Redazione JuventusNews24Mercato Juve: la dirigenza e il mister hanno pianificato il futuro durante la recente cena per il rinnovo puntando a...