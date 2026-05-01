Mercato Napoli saranno cinque i colpi estivi | svelati chi saranno gli acquisti

Il mercato estivo del Napoli prevede cinque acquisti, secondo quanto rivelato da Nicolò Schira. La squadra si sta preparando a rafforzare diversi reparti, con obiettivi ben definiti dalla dirigenza. I nomi degli atleti coinvolti non sono stati ancora ufficialmente comunicati, ma le trattative sono in corso e si concentrano sui ruoli ritenuti più urgenti per la rosa. La campagna di rafforzamento si sta muovendo con una strategia precisa.

Nicolò Schira rivela il piano del Napoli per il calciomercato estivo: cinque acquisti specifici per rinforzare la rosa partenopea nei reparti ritenuti prioritari dalla dirigenza. Napoli, i cinque ruoli nel mirino per giugno. La società azzurra ha già tracciato la mappa degli interventi necessari. Terzino destro, difensore centrale, centrocampista, ala e attaccante: questi i profili che il Napoli intende portare a Napoli nella prossima finestra estiva. Non si tratta di una lista generica, ma di una strategia costruita con precisione, pensata per colmare le lacune della rosa attuale senza stravolgere l’assetto tattico consolidato. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, saranno cinque i colpi estivi: svelati chi saranno gli acquisti Mercato Napoli, Noa Lang lascia gli azzurri:destinazione Galatasaray Notizie correlate Il Napoli deve essere ripensato, gli acquisti saranno giovani di prospettiva e con ingaggi bassi (Corbo)Scudetto 2025 e Supercoppa sono un eccellente traguardo, ma raggiunto con un motore sovralimentato. Napoli, mercato di gennaio decisivo: Alisson top, due acquisti estivi sono stati sbagliati?Il mercato di gennaio ha rappresentato un autentico punto di svolta nella stagione del Napoli. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Lukaku, è gelo anche con Conte: a giugno sarà addio, il Napoli spera nel Mondiale; Dal mercato un tris per il Napoli: da Juanlu a Rios con l’idea Pinamonti. Così si resta al top; Mercato auto, primo trimestre: a Napoli e in Campania il nuovo meglio dell’usato; Calciomercato Napoli, crolla la quota per un ritorno di Sarri in azzurro. LANG IN CALO, GALATASARAY ALLA FINESTRA: SCENARI APERTI SUL FUTURO Il mercato si alimenta di prestazioni, percezioni e momenti. E quello di Noa Lang sembra essere entrato in una fase di riflessione. A Radio Napoli Centrale, durante Un Calci - facebook.com facebook Amir Rrahmani will sign new deal at Napoli until June 2029, agreement sealed. Up next: negotiations with Antonio Vergara. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato su WhatsApp: whatsapp.com/channel/0029Vb… x.com