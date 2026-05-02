Sul mercato del Milan, si parla di un possibile arrivo di Igor Thiago per rinforzare l’attacco. Tuttavia, un esperto di mercato ha confermato che le richieste economiche del giocatore sono considerate troppo elevate per una trattativa concreta in questa fase. Al momento, non ci sono altre indicazioni ufficiali o dettagli sui tempi di eventuali sviluppi.

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© Calcionews24.com - Mercato Milan, idea Igor Thiago per il reparto offensivo! Moretto chiarisce, costi troppo alti per una trattativa

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Ti posso confermare al 100% che anche il Milan ha chiesto informazioni per Igor Thiago, ma l'operazione Igor Thiago-Italia è, non ti dico praticamente impossibile, ma quasi. Le cifre di cui stiamo parlando sono fuori mercato per l'Italia, si aggirano sui 60-70M x.com

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