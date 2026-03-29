Mercato Lazio spunta l’idea Beltran per rinforzare il reparto offensivo | Fabiani prepara la mossa

Sul mercato della Lazio, si fa strada l’ipotesi di ingaggiare Beltran come possibile rinforzo per l’attacco. Il club sta valutando questa opzione, mentre il direttore sportivo sta preparando una strategia di mercato. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. La società sta monitorando anche altre alternative per rinforzare la rosa offensiva.

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