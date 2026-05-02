Mercato Milan i rossoneri si muovono per un ‘napoletano’

Sul mercato dei trasferimenti, il Milan si sarebbe messo sulle tracce di un centrocampista del Napoli. Secondo fonti di settore, André-Frank Zambo Anguissa non sarebbe soddisfatto delle negoziazioni per il rinnovo contrattuale con la squadra partenopea. La possibile operazione potrebbe essere una delle mosse dei rossoneri in vista della prossima stagione, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali.

André-Frank Zambo Anguissa, stando a quanto trapelato, non sarebbe soddisfatto del risultato ottenuto dalle trattative per il rinnovo del contratto con il Napoli. A dir il vero, lo scambio di idee si è interrotto verso la fine dello scorso anno; quando il centrocampista ha subito un infortunio, durante una partita in Nazionale, che l’ha tenuto lontano dal campo per diverso tempo. Il contratto del calciatore camerunese ha come data di scadenza Giugno 2026. La società ha esercitato l’opzione unilaterale di estendere la durata dell’accordo per un’altra stagione; ma alle stesse cifre attuali. Lo stipendio ammonta a: 2,7 milioni di euro netti e 300 000 di bonus.🔗 Leggi su Dailynews24.it

MERCATO MILAN, CACCIA A UN ALTRO THIAGO SILVA: ECCO I NOMI

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