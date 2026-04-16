Il rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic con la Juventus è stato sospeso fino alla fine della stagione in corso. Nel frattempo, il Milan ha iniziato a muoversi per cercare di acquisire l’attaccante serbo durante il prossimo mercato estivo. La trattativa si inserisce nel contesto delle operazioni di mercato delle due squadre, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle cifre coinvolte.

La Juventus prende tempo per il rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic, in scadenza al termine di questa stagione e il Milan, quindi, ci riprova per l'attaccante serbo: è questa la grande novità di calciomercato riferita da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Damien Comolli, amministratore delegato dei bianconeri, nei giorni scorsi sul tema Vlahovic aveva detto: "Non aspettatevi novità prima della fine della stagione". E la 'Vecchia Signora' non ha intenzione di mollarlo, visto che l'allenatore Luciano Spalletti lo vuole ancora con sé l'anno venturo. La firma, però, sul nuovo contratto con i bianconeri non è più così imminente come poteva sembrare prima di Pasqua.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Vlahovic, il Milan ci riprova: slitta il rinnovo con la Juve, si muovono i rossoneri

IL MILAN HA PRESO IL NUOVO DUSAN VLAHOVIC

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