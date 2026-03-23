Milan, la vittoria contro il Torino permette ai rossoneri di scavalcare il Napoli al secondo posto in classifica e di accorciare sull'Inter che dopo il pareggio contro la Fiorentina dista solo 6 punti. Ecco le top news da Pianeta Milan del 23 marzo 2026: ecco i dettagli del vertice di mercato. Retegui il favorito. Decisione presa su Leao. Continua il dibattito sul rigore di Milan-Torino. PROSSIMA SCHEDA>>> 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato del vertice andato in scena tra la dirigenza del Milan e Massimiliano Allegri con l'allenatore che sarebbe pienamente al centro del mondo rossonero. Tema al centro dell'incontro... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Leao: decisione presa. Mercato: gli obiettivi rossoneri. Arriva Retegui?

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