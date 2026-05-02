Mercato Juventus | niente riscatto per Nico Gonzalez e Douglas Luiz sessanta milioni in fumo! Cosa succederà

La Juventus ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto sui prestiti di Nico Gonzalez e Douglas Luiz. La società aveva concordato con i club di appartenenza di entrambi i giocatori, ma alla fine ha scelto di non procedere con l'acquisto, lasciando sfumare un investimento di circa sessanta milioni di euro. La situazione garantisce nuove possibilità future per i giocatori e apre nuovi scenari di mercato per la squadra.

di Luca Fioretti Mercato Juventus, la dirigenza valuta il futuro di Nico Gonzalez e di Douglas Luiz dopo i mancati riscatti nei rispettivi prestiti. Il mercato si complica per i bianconeri, che vedono sfumare un tesoretto di quasi 60 milioni. La dirigenza della Juve affronterà due rientri inaspettati, a partire da Nico Gonzalez. L’esterno non verrà riscattato dall’Atletico Madrid per 32 milioni: a togliere ogni dubbio è un infortunio muscolare che impedirà all’argentino di scendere sul campo per disputare gli ultimi minuti necessari per far scattare l’obbligo. Nonostante i 5 gol siglati e le 21 presenze, il sudamericano farà rientro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus: niente riscatto per Nico Gonzalez e Douglas Luiz, sessanta milioni in fumo! Cosa succederà Notizie correlate Leggi anche: Sessanta milioni in fumo e due flop da sistemare: Juve, cosa fare con Douglas Luiz e Nico Gonzalez Leggi anche: Juventus, Nico Gonzalez e Douglas Luiz complicano il mercato estivo Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Juve, il riscatto di Nico Gonzalez non scatta: l'Atletico chiede uno sconto per trattenerlo; Niente riscatto! l'Atletico Madrid chiede lo sconto alla Juventus per Nico Gonzalez, i dettagli; Nico Gonzalez, niente riscatto automatico: saltano i 32 milioni Juve. Ma non è finita…; Edicola - Juve sempre su Lewandowski e piace Stiller dello Stoccarda. Roma-Malen, riscatto scontato. Mercato Juve, niente riscatto e sfumano 60 milioni. Avanti tutta su Greenwood se c’è una cessione in attaccoLa Juventus deve fare i conti con due mancati riscatti che inevitabilmente complicheranno il mercato dei bianconeri. Douglas Luiz non resterà all’Aston Villa alla fine della stagione: il centrocampist ... sportal.it Nico Gonzalez, niente riscatto automatico: Juventus e Atletico Madrid trattano. Futuro ancora apertoNico Gonzalez, niente riscatto automatico: Juventus e Atletico Madrid trattano. Futuro ancora aperto Il futuro di Nico Gonzalez entra in una nuova fase: niente clausola, ora si passa ... tuttojuve.com Mattia #Perin è intenzionato a lasciare la #Juventus nella finestra di mercato estiva per giocare di più. Nicolò Schira - facebook.com facebook Mercato #Juventus Ecco chi potrebbe partire per la questione plusvalenze x.com