Meningite pneumococcica al Moscati di Avellino | nessun allarme sanitario

Nella settimana scorsa è stato segnalato un caso di meningite pneumococcica presso l'ospedale di Avellino. La notizia è stata confermata dalle autorità sanitarie locali, che hanno specificato che al momento non si tratta di un allarme sanitario. Nessuna altra persona è stata coinvolta e sono in corso le verifiche del caso. La struttura ha adottato le procedure previste per questa tipologia di infezione.