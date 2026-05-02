Meningite pneumococcica al Moscati di Avellino | nessun allarme sanitario
Nella settimana scorsa è stato segnalato un caso di meningite pneumococcica presso l'ospedale di Avellino. La notizia è stata confermata dalle autorità sanitarie locali, che hanno specificato che al momento non si tratta di un allarme sanitario. Nessuna altra persona è stata coinvolta e sono in corso le verifiche del caso. La struttura ha adottato le procedure previste per questa tipologia di infezione.
Un caso di meningite pneumococcica è stato registrato nell'area irpina nel corso della settimana scorsa. Il paziente, 49enne residente a Grottaminarda, aveva manifestato febbre progressivamente crescente nei giorni precedenti il ricovero, seguita da accertamenti specialistici.Gestione clinicaIl.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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