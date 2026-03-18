Nel Regno Unito si è verificata un'epidemia di meningite, con due studenti deceduti a causa della malattia. Le autorità sanitarie hanno annunciato l’attivazione di campagne di vaccinazione per contenere la diffusione del virus. La notizia ha suscitato timori tra studenti, genitori e insegnanti, mentre le strutture sanitarie monitorano attentamente la situazione.

La meningite è tornata prepotentemente alla ribalta nel Regno Unito, causando preoccupazione e apprensione nell’opinione pubblica. Due giovani sono deceduti e ci sono altri tredici casi della malattia già confermati. Ma cosa sta accadendo e perché? Uno dei giovani deceduti era uno studente dell’Università del Kent, mentre la seconda frequentava l’ultimo anno del liceo Queen Elizabeth’s Grammar School (Qegs) di Faversham. – Notizie.com Altre due scuole, la Simon Langton grammar school di Canterbury e la Norton Knatchbull school di Ashford, hanno confermato di avere entrambe studenti del tredicesimo anno ricoverati in ospedale per meningite. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Paura nel Regno Unito, scoppia epidemia di meningite: due studenti deceduti. “Allarme sanitario, pronte le vaccinazioni”

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