Oggi alle 16:00 nell’Archivio di Stato di Arezzo si terrà la presentazione del libro

Arezzo, 12 marzo 2026 – Verrà presentato nel salone delle conferenze dell’ Archivio di Stato, in piazza del Commissario ad Arezzo, oggi alle ore 16:00, il libro “Una storia toscana. Epistolario e memorie della famiglia Fineschi (Cavriglia, 1880-2017)”. Ad illustrarne i contenuti sarà Giorgio Sacchetti, già docente di Storia contemporanea all’Università di Firenze, autore dell’introduzione. L’evento è organizzato in collaborazione con la Società storica aretina e le edizioni Aska di Firenze. Dalle pagine del volume emerge un grande affresco familiare lungo oltre un secolo. Sono lettere, fotografie e documenti a raccontare la storia dei Fineschi, una famiglia toscana profondamente radicata nel territorio di Cavriglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Epistolario e memorie della famiglia Fineschi, oggi la presentazione

