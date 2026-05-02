Memoria storica e innovazione inaugurato il museo delle arti marinare Asylum

È stato inaugurato il nuovo Museo delle Arti Marinare, chiamato Asylum, situato all’interno di un edificio storico riqualificato nel borgo di Vaccarella. L’evento ha visto il taglio del nastro nella sede dell’ex Asilo Calcagno, un luogo che combina memoria storica e innovazione. La struttura ospita ora esposizioni legate alla tradizione marittima e alla cultura locale, rendendo visibile il passaggio tra passato e presente.

Taglio del nastro per il Asylum - Museo delle Arti Marinare, realizzato all’interno della sede riqualificata dell’ex Asilo Calcagno nel borgo marinaro di Vaccarella. Ad inaugurare la nuova struttura museale è stato il sindaco Pippo Midili, l’onorevole Pino Galluzzo, l’artista di fama.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate NarteA fa tappa al Musa – Museo Universitario delle Scienze e delle ArtiDi carne, di cera, di ossa: la visita di NarteA al Museo dedicato all’anatomia umana. Polo delle Arti e del Design di Firenze, inaugurato l’anno accademico 2025-2026Firenze, 24 marzo 2026 - Per la seconda volta insieme, l’Accademia di Belle Arti, il Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini”e l’Istituto Superiore... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: I Custodi dell’Acqua, al Blue District un viaggio immersivo tra memoria, innovazione e responsabilità; 1996-2026: Trent'anni di trasparenza e innovazione; Trieste ripercorre la storia dell’informatica: al Volta una giornata tra memoria e innovazione; SEVESO50: Memoria, innovazione e sostenibilità. Alla Camera di commercio a Terni mattinata tra memoria e innovazioneDomani lunedì 16 marzo alle ore 10, nella sede ternana della Camera di commercio dell'Umbria, si svolgerà una mattinata che intreccia memoria storica e sguardo sul futuro: l'inaugurazione della mostra ... ansa.it Memoria e innovazione. Viaggio nel museo agricoloCAPRIOLO (Brescia)Un nuovo totem in legno scolpito dall’artista Andrea Gandini, che darà vita eterna a un albero storico seccato quattro anni fa e un totem multimediale sono le novità proposte dal ... ilgiorno.it Il 3 maggio percorso tra museo, Cattedrale e memoria storica guidato dal professor Nicola Rosetti - facebook.com facebook Incontro virtuale "Resistenza e antifascismo: tra memoria storica e pratiche attuali" consrosario.esteri.it/it/news/dal_co… Charla virtual "Resistencia y antifascismo: entre memoria histórica y prácticas actuales" consrosario.esteri.it/es/news/dal_co… x.com