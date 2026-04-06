NarteA fa tappa al Musa – Museo Universitario delle Scienze e delle Arti

Sabato 11 aprile, a partire dalle 17, il Museo Universitario delle Scienze e delle Arti ospiterà l’evento organizzato da NarteA, che proporrà una visita dedicata all’anatomia umana. La manifestazione si concentrerà su oggetti come carne, cera e ossa, offrendo un percorso che mette in evidenza aspetti legati all’anatomia e alla rappresentazione del corpo umano. L’iniziativa si svolgerà all’interno delle sale del museo, senza la presenza di altri eventi paralleli.

Di carne, di cera, di ossa: la visita di NarteA al Museo dedicato all’anatomia umana. Sabato 11 aprile, dalle 17.30, (Via Luciano Armanni 5, Napoli). All’interno dell’ex Convento di Santa Patrizia (ora parte della Facoltà di Medicina dell’Università Vanvitelli), sabato 11 aprile (ore 17.30) farà tappa la visita teatralizzata Di carne, di cera, di ossa. Cere anatomiche, scheletri, pietrificazioni, calcoli e calcinazioni, saranno al centro di un'esposizione, da cui nascerà un itinerario dai toni noir. I testi di Febo Quercia saranno interpretati da Sergio Del Prete, Pietro Juliano, Irene Grasso; a condurre i visitatori negli ambienti del museo, sarà la guida Matteo Borriello. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - NarteA fa tappa al Musa – Museo Universitario delle Scienze e delle Arti Leggi anche: Brevissime 2026: lezioni di storia delle arti al Museo Bardini Agropoli, via libera al Museo Archeologico al Palazzo Civico delle ArtiIl sindaco Mutalipassi: "Si tratta di un passo decisivo nel percorso di valorizzazione e tutela del patrimonio archeologico e culturale della nostra...