“È statoun No a una riforma sbagliata e dannosa, un No all’arroganza del governo che voleva cambiare la Costituzione da solo, la Carta è di tutti“. Così la segretaria del Partito democratico,Elly Schlein, commenta lavittoria del “No”al referendum sulla Giustizia, parlando in una conferenza stampa al Nazareno. “Arriva un messaggio politico chiaro a Meloni e al governo, che ora devono riflettere, devonoascoltare il Paese e le vere priorità“, prosegue la leader dem, sottolineando come il Paese chieda un’alternativa all’attuale esecutivo e l’opposizione abbia la responsabilità di organizzarla. Motivo per cui, specifica,il Pd è pronto a lavorare con le forze della coalizione progressista, anche organizzando le primarie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum, Schlein: “Ora Meloni ascolti gli italiani”, Tajani e Salvini: “Governo va avanti”

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