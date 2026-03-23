«Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l’Italia». Così Giorgia Meloni ha commentato sui social l’esito del referendum sulla riforma della giustizia. «La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza», ha sottolineato la premier in un videomessaggio. «Il governo – ha aggiunto – ha fatto quello che aveva promesso: portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale. L’abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini, e i cittadini hanno deciso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Referendum, Meloni: «Gli italiani hanno deciso, lo rispettiamo. Il governo va avanti»

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