Il dibattito politico si concentra sulle mosse della leader del governo, che punta a superare il precedente record di durata alla guida dell'esecutivo stabilito in passato. Le decisioni prese negli ultimi giorni hanno portato a richieste di dimissioni rivolte a un collega di gabinetto, suscitando reazioni tra gli altri esponenti politici e analisti. La discussione riguarda principalmente le strategie per mantenere il potere e le conseguenze delle azioni intraprese.

Non ci sono solo motivi di immagine dietro le scelte di Meloni di spingere alle dimissioni il sottosegretario alla Giustizia Delmastro, la capo di gabinetto Bartolozzi e la ministra Santanchè: la presidente del Consiglio vede un obiettivo che ormai non è così tanto lontano: mancano pochi mesi per diventare la premier del governo più longevo della storia della Repubblica, superando in questo modo Silvio Berlusconi. Il 20 ottobre scorso, con 1.094 giorni al comando dell'esecutivo, Meloni aveva superato quello guidato dallo storico segretario del Partito socialista Bettino Craxi (4 agosto 1983-primo agosto 1986). E ora, che è a quota 1.252 giorni, davanti a sé vede solo Berlusconi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Meloni punta a scavalcare il Cav. per l'esecutivo più longevo della storia della Repubblica

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