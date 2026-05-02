Meloni | da oggi il nostro governo è il secondo più longevo della Repubblica avanti determinati

Da oggi il governo attualmente in carica si posiziona come il secondo più duraturo nella storia della Repubblica. La premier ha annunciato questa novità, sottolineando che si tratta di un traguardo raggiunto grazie alla continuità dell’esecutivo. La durata del governo supera quella di altri esecutivi precedenti, che sono stati in carica per periodi più brevi. La notizia viene comunicata in un momento di attenzione politica e istituzionale.

"Da oggi il Governo che ho l'onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana. Non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Grazie a chi continua a sostenerci, a credere nel nostro lavoro e nella serietà del nostro impegno. Andremo avanti con determinazione per completare il percorso avviato, con rispetto per il mandato ricevuto dai cittadini italiani e con una sola bussola: l'interesse nazionale". Lo scrive la premier Giorgia Meloni su Instagram.🔗 Leggi su Feedpress.me

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