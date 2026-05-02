Meloni Da oggi il mio Governo è il secondo più longevo storia Repubblica

Il governo guidato dalla premier ha raggiunto oggi il secondo posto nella classifica dei più longevi della storia della Repubblica. Lo ha annunciato direttamente la leader, sottolineando il nuovo traguardo raggiunto. La notizia arriva in un momento di particolare attenzione politica e si inserisce in un quadro di continuità della gestione governativa. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata fornita al momento riguardo alle istituzioni o alle cifre precise.

Atex: Ora basta ritardi. La Penisola Sorrentina entri nella Carta di Amalfi Gafi, l’attività finanziaria cresce del 36%. Caputo: Sosteniamo la transizione delle Pmi Resca, Confimprese: Inflazione, il carrello pesa sempre di più. Rischio frenata dei consumi “I giorni della clessidra. O la libertà del cuore”: alla Saletta Rossa Conversazione sull’arte di Peppe Leone Enpam, via ai prestiti d’onore: finanziamenti fino a 120.000 euro a interessi zero Primo Maggio, Comberiati (Cisl Napoli): No a contratti pirata. Un’alleanza sociale e un patto per Napoli “Una salamandra servita fredda”. La riflessione di Marisa Papa Ruggiero su condizione umana e ruolo dell’arte ROMA (ITALPRESS) – “Da oggi il Governo che ho l’onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Governo Meloni: da oggi è il secondo più longevo della storia della Repubblica. La premier: “Avanti con una sola bussola, l’interesse degli italiani”Non è solo una coincidenza cronologica il fatto che, a ridosso della Festa del 1 maggio che ha celebrato lavoro e lavoratori oggi, 2 maggio, il... Meloni da record, è il secondo governo più longevo della RepubblicaIl governo Meloni diventa oggi 2 maggio il secondo esecutivo più longevo della Repubblica. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Governo, Meloni: Da oggi diventa secondo più longevo della storia repubblicana, non traguardo ma responsabilità; Governo, Meloni: da oggi secondo più longevo, avanti con determinazione; Meloni: Scostamento di bilancio? Vediamo, non escludiamo nulla; Meloni su Instagram: Da oggi il nostro governo è il secondo più longevo della storia repubblicana. Da oggi sale il prezzo della benzina, verso rincari di 15-20 centesimi con le nuove accise del governo MeloniOggi sabato 2 maggio scade il taglio delle accise più ampio varato dal governo Meloni ad aprile ed entra in vigore quello nuovo, che durerà fino al 10 ... fanpage.it Meloni: Da oggi questo è il secondo governo più longevo della RepubblicaDa oggi il governo che ho l'onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana h ricordato Giorgia Meloni. Non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsab ... tg24.sky.it Primo maggio, il post di Meloni sui social: "Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo c - facebook.com facebook "Grazie a chi continua a credere nel nostro lavoro". Il governo Meloni è il secondo più longevo d'Italia x.com