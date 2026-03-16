Retinolo vitamina C e acido ialuronico | combinare questi principi attivi nel modo sbagliato può irritare la pelle Le regole dei dermatologi
Nel settore della skincare, i principi attivi come retinolo, vitamina C e acido ialuronico sono molto diffusi e si trovano in diversi prodotti, dai sieri alle creme, fino ai detergenti viso e agli struccanti di nuova generazione. Tuttavia, esperti dermatologi avvertono che combinarli nel modo sbagliato può causare irritazioni alla pelle. La corretta applicazione di questi principi è fondamentale per evitare effetti indesiderati.
Di Leonardo Grimaldi Nel mondo della skincare, i principi attivi sono il cuore di ogni prodotto cosmetico: li ritroviamo nei sieri, nelle creme, ma ultimamente anche nei prodotti a risciacquo di nuova generazione come i detergenti viso o gli struccanti. Presenti in concentrazioni più o meno alte, questi ingredienti lavorano sinergicamente per trattare condizioni quali macchie superficiali, mancanza di idratazione o la perdita di tono e compattezza. Tuttavia, per costruire una routine di cura della pelle che sia performante ma al tempo stesso rispettosa del benessere cutaneo, è fondamentale selezionarli con estrema attenzione, onde evitare il rischio di irritazioni o conseguenze dermatologiche spiacevoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Articoli correlati
Davvero l’acido ialuronico nel pene può far saltare meglio? Facciamo chiarezzaNei giorni scorsi il mondo dello sci internazionale ha assistito a un caso destinato a fare discutere: il cosiddetto “Penisgate”, Tutto ha avuto...
Acido ialuronico: la Giornata Nazionale che celebra i suoi benefici per la pelleLa Giornata Nazionale dell'Acido Ialuronico è un progetto di informazione ed educazione promosso da La Roche-Posay insieme con SiDeMast (Società...
Aggiornamenti e notizie su Retinolo vitamina C e acido ialuronico...
Temi più discussi: I sieri alla vitamina C da acquistare nel 2026; Pelle disidratata dal cambio stagione? Il siero all'acido ialuronico consigliato dai nostri esperti è ora in offerta; Collagene per una pelle radiosa: elisir di bellezza che vale la pena di provare!.
Retinolo e vitamina C: amici o nemici in skincare? La risposte definitive«Diciamolo, se dovessimo definire un podio degli attivi cosmetici più amati e desiderati proprio perché più efficaci, sarebbero proprio retinolo e vitamina C» inizia a spiegare Alessandra Forese, ... iodonna.it
Chi ha paura del retinolo? Come usarlo sulla pelle del viso senza irritarlaRetinolo viso, a cosa serve? Come si usa? Pazienza è la parola chiave per cominciare a usarlo e beneficiare di tutti (tanti) e i suoi benefici ... amica.it
Contrasta i segni del tempo con il nuovo Vital Perfection Intensive WrinkleSpot Treatment A+. Il trattamento Shiseido più efficace al retinolo 3 in 1 dall’azione intensiva con retinolo puro per contrastare: rughe, macchie scure e perdita di compattezza. Formula p - facebook.com facebook