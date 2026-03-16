Nel settore della skincare, i principi attivi come retinolo, vitamina C e acido ialuronico sono molto diffusi e si trovano in diversi prodotti, dai sieri alle creme, fino ai detergenti viso e agli struccanti di nuova generazione. Tuttavia, esperti dermatologi avvertono che combinarli nel modo sbagliato può causare irritazioni alla pelle. La corretta applicazione di questi principi è fondamentale per evitare effetti indesiderati.

Di Leonardo Grimaldi Nel mondo della skincare, i principi attivi sono il cuore di ogni prodotto cosmetico: li ritroviamo nei sieri, nelle creme, ma ultimamente anche nei prodotti a risciacquo di nuova generazione come i detergenti viso o gli struccanti. Presenti in concentrazioni più o meno alte, questi ingredienti lavorano sinergicamente per trattare condizioni quali macchie superficiali, mancanza di idratazione o la perdita di tono e compattezza. Tuttavia, per costruire una routine di cura della pelle che sia performante ma al tempo stesso rispettosa del benessere cutaneo, è fondamentale selezionarli con estrema attenzione, onde evitare il rischio di irritazioni o conseguenze dermatologiche spiacevoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Retinolo, vitamina C e acido ialuronico: combinare questi principi attivi nel modo sbagliato può irritare la pelle. Le regole dei dermatologi

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