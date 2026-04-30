Il melanoma è il terzo tumore più diagnosticato tra le persone sotto i 50 anni, sia uomini che donne. La prognosi è favorevole, con una percentuale di sopravvivenza superiore al 90% quando viene scoperto in fase precoce. Per prevenire questa forma di tumore della pelle, i dermatologi raccomandano di applicare correttamente la crema solare, usando la quantità giusta e seguendo precise regole di protezione.

«Il melanoma è un tumore cutaneo complesso, la cui insorgenza può essere influenzata da fattori genetici e familiari, esposizione a fattori inquinanti dell'ambiente, nonché da un’esposizione solare intensa e ripetuta, soprattutto se associata a scottature gravi durante l’infanzia o l’adolescenza», spiega il Dottor Carlo Guidarelli, Specialista in Dermatologia presso la Casa di cura San Camillo di Milano. «L’esposizione ai raggi ultravioletti (UV), naturali o artificiali, rappresenta il principale fattore di rischio per lo sviluppo di tumori cutanei, tra cui il carcinoma basocellulare (basalioma) e il carcinoma squamocellulare, entrambi stimolati dall’esposizione solare e dall’invecchiamento cutaneo».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Melanoma: la quantità, i punti, il modo giusto di applicare la crema solare e tutte le altre regole dei dermatologi per fare una corretta prevenzione del tumore della pelle

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