Un medico di Padova è stato coinvolto in un procedimento giudiziario dopo che alcuni pazienti hanno presentato denunce riguardanti presunti abusi durante le visite. Le testimonianze raccolte hanno portato all'apertura di un'indagine, che ha portato i carabinieri del Nas ad intervenire per acquisire documenti e verificare eventuali irregolarità. Il professionista ha presentato una richiesta di patteggiamento nell’ambito del procedimento in corso.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i pazienti a collegare i loro racconti?. Quali manovre specifiche hanno scatenato l'intervento dei carabinieri del Nas?. Perché la difesa ha richiesto il patteggiamento per questo medico?. Chi deciderà se la pena proposta è congrua ai fatti?.? In Breve Proposta patteggiamento prevede un anno e dieci mesi di reclusione sospesa.. Medico allontanato dalle mansioni ospedaliere dal novembre scorso per provvedimento cautelare.. Indagini Nas coinvolgono quattro pazienti con segnalazioni di manovre non cliniche.. Giudice Laura Alcaro decide sulla richiesta di accordo il 28 maggio.. Il 28 maggio la giudice Laura Alcaro dovrà decidere sulla richiesta di patteggiamento per un medico infettivologo dell’ospedale di Padova accusato di violenza sessuale su quattro pazienti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Medico di Padova: richiesta di patteggiamento per abusi su pazienti

Notizie correlate

Trento, medico del lavoro agli arresti domiciliari: è accusato di abusi sessuali su alcune pazientiAvrebbe abusato di alcune pazienti durante le visite mediche: con questa accusa è stato arrestato nelle scorse ore dai Nas di Trento un medico del...

Pazienti palpeggiati durante le visite, medico chiede il patteggiamentoSarà la giudice dell’udienza preliminare Laura Alcaro, il prossimo 28 maggio, a decidere se accogliere la richiesta di patteggiamento avanzata da un...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Allarme carenza medici: A Padova ne mancano 434; Caso Minetti, sarà sentito anche il medico di Padova consultato per il figlio adottato; Scambio di provette in ospedale: le asportano un seno, ma non era malata. Lo scopre dopo sette anni; Su salute bimbo Nicole Minetti si è rivolta direttamente a medici del San Raffaele e di Padova.

Pazienti palpeggiati durante le visite, medico chiede il patteggiamentoIl 28 maggio la giudice deciderà sulla richiesta concordata tra difesa e procura: l’infettivologo dell’ospedale di Padova è accusato di violenza sessuale su quattro uomini che si erano rivolti a lui p ... padovaoggi.it

Medico palpeggia quattro pazienti durante le visite: il dottore vuole il patteggiamento. Le decisione del giudice a fine maggioPADOVA - Se un anno e 10 mesi di reclusione (con la pena sospesa) sono congrui all'accusa di aver palpeggiato quattro pazienti che si erano rivolti a lui in qualità di medico, lo ... ilgazzettino.it

+ + + Caso Minetti, sarà sentito anche il medico di Padova consultato per il figlio adottato + + + - facebook.com facebook