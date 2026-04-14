Un medico del lavoro è stato posto agli arresti domiciliari dai Nas di Trento con l’accusa di aver compiuto abusi sessuali su alcune pazienti durante le visite mediche. L’indagine riguarda più episodi e si è concentrata sulla condotta dell’uomo durante le prestazioni professionali. Le autorità hanno eseguito l’operazione nelle ultime ore, e al momento sono in corso ulteriori verifiche. La vicenda sta attirando l’attenzione locale e nazionale.

Avrebbe abusato di alcune pazienti durante le visite mediche: con questa accusa è stato arrestato nelle scorse ore dai Nas di Trento un medico del lavoro. L’uomo, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip di Trento su richiesta della procura, si trova adesso ai domiciliari. L’indagine è partita dalla denuncia di una donna. Secondo quanto riferito, la paziente avrebbe subito degli atti a sfondo sessuale: gesti che a suo dire non avrebbero in alcun modo correlazione con l’ordinaria attività medica. Da questa dichiarazione i Nas hanno voluto ascoltare altre donne e le stesse hanno fornito “dettagli pienamente concordanti ” con la prima versione dei fatti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trento, medico del lavoro agli arresti domiciliari: è accusato di abusi sessuali su alcune pazienti

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